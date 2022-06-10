Главные новости дня: 9 июня

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Главные новости дня: 9 июня

Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 9 июня.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций. Португалия победила Чехию, Испания обыграла Швейцарию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли ушел в отставку. Возглавить московский клуб может вновь Валерий Карпин.

Сборную Эквадора отстранят от ЧМ-2022.

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба.

Форвард Артем Дзюба получил предложения от трех турецких клубов.

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо возглавил титулованный испанский клуб.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов сменить клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня

Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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