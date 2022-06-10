Главные новости дня: 9 июня

Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 9 июня.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций. Португалия победила Чехию, Испания обыграла Швейцарию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли ушел в отставку. Возглавить московский клуб может вновь Валерий Карпин.

Сборную Эквадора отстранят от ЧМ-2022.

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба.

Форвард Артем Дзюба получил предложения от трех турецких клубов.

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо возглавил титулованный испанский клуб.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов сменить клуб.

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