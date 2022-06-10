Главные новости дня: 9 июня
Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 9 июня.
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций. Португалия победила Чехию, Испания обыграла Швейцарию. Все результаты дня доступны по ссылке.
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли ушел в отставку. Возглавить московский клуб может вновь Валерий Карпин.
Сборную Эквадора отстранят от ЧМ-2022.
Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба.
Форвард Артем Дзюба получил предложения от трех турецких клубов.
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо возглавил титулованный испанский клуб.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов сменить клуб.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня
-
Испания выиграла у Швейцарии в матче Лиги наций
-
Португалия победила Чехию в Лиге наций
-
Ребров высказался о возможном возвращении в киевское "Динамо"
-
"Ливерпуль" покинули 4 футболиста
-
Серхи Роберто пошел на серьезный шаг ради "Барселоны"
-
Ваноли покинул "Спартак"
-
Лингард встретился с Неймаром и Роналдиньо в ночном клубе (фото)
-
Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба
-
Бернарду Силва хочет покинуть "Манчестер Сити"
-
Бусккетс высказался о возможном снижении зарплаты
-
Украина спаслась от поражения в матче с Францией в отборе на молодежный Евро
-
"Шахтер" назвал цену на бразильца Нереса
-
Карпин отреагировал на информацию о возвращении в "Спартак"
-
Месси оценил свой первый сезон в ПСЖ
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Лестера"
-
Зинченко готов покинуть "Манчестер Сити"
-
Карпин может вновь возглавить "Спартак"
-
"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18