Главные новости дня: 9 августа

Фото: твиттер "Карабаха"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 9 августа.

Состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" победило "Штурм", ПСВ переиграл "Монако", "Бенфика" добилась победы над "Мидтъюлландом". Все результаты дня доступны по ссылке.

Чилийский полузащитник Алексис Санчес перешел в "Марсель".

"РБ Лейпциг" объявил о переходе нападающего "Челси" Тимо Вернера.

"Барселона" договорилась о полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

"Ювентус" лидирует в борьбе за форварда "Барселоны" Мемфиса Депая.

"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда".

"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Марко Арнаутовича из "Болоньи".

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