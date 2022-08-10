Главные новости дня: 9 августа

Теги алексис санчестимо вернердинамо киеврб лейпцигманчестер юнайтед

Главные новости дня: 9 августа

Фото: твиттер "Карабаха"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 9 августа.

Состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" победило "Штурм", ПСВ переиграл "Монако", "Бенфика" добилась победы над "Мидтъюлландом". Все результаты дня доступны по ссылке.

Чилийский полузащитник Алексис Санчес перешел в "Марсель".

"РБ Лейпциг" объявил о переходе нападающего "Челси" Тимо Вернера.

"Барселона" договорилась о полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

"Ювентус" лидирует в борьбе за форварда "Барселоны" Мемфиса Депая.

"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда".

"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Марко Арнаутовича из "Болоньи".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов

Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов