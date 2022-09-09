Главные новости дня: 8 сентября

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Главные новости дня: 8 сентября

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 8 сентября.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" обыграл "Цюрих", "Фенербахче" вырвало победу у "Динамо" Киев, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Реалу Сосьедад". Все результаты дня доступны по ссылке.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Конференций. "Ницца" и "Кельн" сыграли вничью. Все результаты дня.

"Челси" назначил нового главного тренера.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Эрлинг Холанд и еще 7 футболистов претендуют на звание игрока месяца в АПЛ.

"Милан" продлил контракт с основным полузащитником.

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Победы "Вест Хэма" и АЗ, эпидемия ничьих: результаты Лиги Конференций 8 сентября

Победы "Вест Хэма" и АЗ, эпидемия ничьих: результаты Лиги Конференций 8 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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