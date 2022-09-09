Главные новости дня: 8 сентября

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 8 сентября.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" обыграл "Цюрих", "Фенербахче" вырвало победу у "Динамо" Киев, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Реалу Сосьедад". Все результаты дня доступны по ссылке.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Конференций. "Ницца" и "Кельн" сыграли вничью. Все результаты дня.

"Челси" назначил нового главного тренера.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Эрлинг Холанд и еще 7 футболистов претендуют на звание игрока месяца в АПЛ.

"Милан" продлил контракт с основным полузащитником.

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