Главные новости дня: 8 мая

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 мая.

В Российской Премьер-Лиге "Краснодар" и "Арсенал" сыграли вничью, "Локомотив" переиграл "Рубин". Результаты 28-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Арсенал" справился с "Лидсом", "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл". Все результаты 35-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" победил "Реал". Все результаты 35-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Бавария" упустила победу над аутсайдером, "РБ Лейпциг" разнес "Аугсбург". Все результаты 33-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" одержал волевую победу над "Вероной".

В чемпионате Франции ПСЖ не смог обыграть "Труа".

"Реал" не может договориться с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил одну из худших оценок в составе манкунианцев за матч 36-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (0:4).

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