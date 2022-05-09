Главные новости дня: 8 мая
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 мая.
В Российской Премьер-Лиге "Краснодар" и "Арсенал" сыграли вничью, "Локомотив" переиграл "Рубин". Результаты 28-го тура РПЛ.
В чемпионате Англии "Арсенал" справился с "Лидсом", "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл". Все результаты 35-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Атлетико" победил "Реал". Все результаты 35-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Германии "Бавария" упустила победу над аутсайдером, "РБ Лейпциг" разнес "Аугсбург". Все результаты 33-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Милан" одержал волевую победу над "Вероной".
В чемпионате Франции ПСЖ не смог обыграть "Труа".
"Реал" не может договориться с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил одну из худших оценок в составе манкунианцев за матч 36-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (0:4).
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 мая
-
Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги
-
"Атлетико" победил "Реал" в дерби Мадрида
-
"Милан" обыграл "Верону" и возглавил Серию А
-
ПСЖ упустил победу над "Труа"
-
Потеря "Баварии", успех Дортмунда, феерия Лейпцига: результаты 33-го тура Бундеслиги
-
"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Бундеслиге и вернулся в зону ЛЧ
-
"Реал" хочет продлить Себальоса
-
В "Ньюкасле" отреагировали на информацию об интересе клуба к Агаларову
-
Успехи "Спартака" и "Зенита", позор "Динамо", неудача ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
-
Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ
-
"Рубин" проиграл "Локомотиву" и остался в зоне переходных матчей
-
"Бавария" упустила победу над аутсайдером Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и ворвался в топ-2
-
ПСВ упустил победу над "Фейеноордом"
-
"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ
-
1
Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном"
-
"Вильярреал" упустил победу над "Севильей" в матче Ла Лиги
-
В сборной Франции высказались о возможном назначении Зидана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18