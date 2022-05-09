Главные новости дня: 8 мая

Теги реал мадридпсжманчестер ситибавария мюнхенатлетико мадрид

Главные новости дня: 8 мая

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 мая.

В Российской Премьер-Лиге "Краснодар" и "Арсенал" сыграли вничью, "Локомотив" переиграл "Рубин". Результаты 28-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Арсенал" справился с "Лидсом", "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл". Все результаты 35-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" победил "Реал". Все результаты 35-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Бавария" упустила победу над аутсайдером, "РБ Лейпциг" разнес "Аугсбург". Все результаты 33-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" одержал волевую победу над "Вероной".

В чемпионате Франции ПСЖ не смог обыграть "Труа".

"Реал" не может договориться с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил одну из худших оценок в составе манкунианцев за матч 36-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (0:4).

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги

Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов