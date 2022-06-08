Главные новости дня: 8 июня

Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 8 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Бельгия разгромила Польшу, Украина победила Ирландию. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Ливерпуль" готов продать Садио Мане в "Баварию".

"Ювентус" вступил в борьбу за украинца Михаила Мудрика.

"Локомотив" купил бразильского защитника.

"Ливерпуль" готов заплатить 100 миллионов евро за форварда "Бенфики".

"Реал" продлил контракт с Лукой Модричем.

Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу.

Форвард "Барселоны" перешел в "Брюгге".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net