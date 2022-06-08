Главные новости дня: 8 июня

Теги украинабельгиябарселонареал мадридливерпуль

Главные новости дня: 8 июня

Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 8 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Бельгия разгромила Польшу, Украина победила Ирландию. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Ливерпуль" готов продать Садио Мане в "Баварию".

"Ювентус" вступил в борьбу за украинца Михаила Мудрика.

"Локомотив" купил бразильского защитника.

"Ливерпуль" готов заплатить 100 миллионов евро за форварда "Бенфики".

"Реал" продлил контракт с Лукой Модричем.

Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу.

Форвард "Барселоны" перешел в "Брюгге".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня

Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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