Главные новости дня: 8 июля
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 8 июля.
"Зенит" победил "Спартак" в матче легенд.
"Ювентус" подписал Анхеля Ди Марию.
"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала" Лукой Йовичем.
"Тоттенхэм" арендовал защитника "Барселоны" Клемана Лангле.
Криштиану Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед", но его шансы на уход все равно невелики.
Лидеры ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе поссорились из-за Неймара.
"Аякс" купил форварда "Тоттенхэма".
Английский полузащитник Джек Уилшер объявил о завершении карьеры.
Известный тренер Курбан Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак".
Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала, скорее всего, не перейдет в "Интер".
Бывшие президенты ФИФА Зепп Блаттер и УЕФА Мишель Платини признаны невиновными по делу о коррупции.
ПСЖ близок к трансферу форварда "Сассуоло".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18