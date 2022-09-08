Главные новости дня: 7 сентября

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 7 сентября.

Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Барселоны" над "Викторией Пльзень", разгромное поражение "Ливерпуля" от "Наполи", а также уверенную победу "Баварии" над "Интером". Все результаты дня доступны по ссылке.

"Челси" уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера и уже нашел ему замену.

"РБ Лейпциг" отправил в отставку Доменико Тедеско и уже определился с новым тренером.

Защитник сборной Кот-д'Ивуар Серж Орье вернулся в АПЛ.

"Барселона" установила рекорд в женском футболе.

Полузащитник Миралем Пьянич покинул "Барселону" и перешел в клуб из ОАЭ.

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