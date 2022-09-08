Главные новости дня: 7 сентября
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 7 сентября.
Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Барселоны" над "Викторией Пльзень", разгромное поражение "Ливерпуля" от "Наполи", а также уверенную победу "Баварии" над "Интером". Все результаты дня доступны по ссылке.
"Челси" уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера и уже нашел ему замену.
"РБ Лейпциг" отправил в отставку Доменико Тедеско и уже определился с новым тренером.
Защитник сборной Кот-д'Ивуар Серж Орье вернулся в АПЛ.
"Барселона" установила рекорд в женском футболе.
Полузащитник Миралем Пьянич покинул "Барселону" и перешел в клуб из ОАЭ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 сентября
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Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября
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"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик
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"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"
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"Бавария" уверенно обыграла "Интер"
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Стам высказался о ситуации Роналду в "МЮ"
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Мата перейдет в турецкий топ-клуб
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Англия теряет основного вратаря перед матчами с Италией и Германией
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Орье перешел в клуб АПЛ
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Зе Луиш вместо "Динамо" Киев перешел в турецкий клуб
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Появились детали разговора между Тухелем и руководством "Челси" про Роналду
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Гол Ляказетта не спас "Лион" от поражения в матче Лиги 1
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"Спортинг" одержал крупную победу в Лиге чемпионов
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"Барселона" установила рекорд для женского футбола
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"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
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В "Атлетико" объяснили, почему Гризманн выходит на поле только после 60-й минуты
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Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"
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Тухель получит огромную сумму за увольнение из "Челси"
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"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера
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Диего Косте все-таки разрешили перейти в клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18