Главные новости дня: 7 сентября

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Главные новости дня: 7 сентября

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 7 сентября.

Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Барселоны" над "Викторией Пльзень", разгромное поражение "Ливерпуля" от "Наполи", а также уверенную победу "Баварии" над "Интером". Все результаты дня доступны по ссылке.

"Челси" уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера и уже нашел ему замену.

"РБ Лейпциг" отправил в отставку Доменико Тедеско и уже определился с новым тренером.

Защитник сборной Кот-д'Ивуар Серж Орье вернулся в АПЛ.

"Барселона" установила рекорд в женском футболе.

Полузащитник Миралем Пьянич покинул "Барселону" и перешел в клуб из ОАЭ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября

Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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