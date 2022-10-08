Главные новости дня: 7 октября

Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 7 октября.

В матче чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Осасуну".

В матче чемпионата Франции "Лион" сыграл вничью с "Тулузой".

В матче чемпионата Германии "Вердер" победил "Хоффенхайм".

Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к габонскому нападающему "Челси" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси получил травму.

Руководство "Манчестер Юнайтед" уверено, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получает рекордную зарплату в АПЛ. При этом норвежца требуют исключить из Премьер-лиги.

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