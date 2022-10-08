Главные новости дня: 7 октября

Теги лионель мессилионвердер бременваленсиякриштиану роналду

Главные новости дня: 7 октября

Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 7 октября.

В матче чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Осасуну".

В матче чемпионата Франции "Лион" сыграл вничью с "Тулузой".

В матче чемпионата Германии "Вердер" победил "Хоффенхайм".

Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к габонскому нападающему "Челси" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси получил травму.

Руководство "Манчестер Юнайтед" уверено, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получает рекордную зарплату в АПЛ. При этом норвежца требуют исключить из Премьер-лиги.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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ПСЖ хочет купить Обамеянга

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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