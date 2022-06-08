Главные новости дня: 7 июня
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 7 июня.
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Италия победила Венгрию, Германия и Англия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью отказался возглавить "Пари Сен-Жермен".
В "Барселоне" установили жесткий потолок зарплат.
"Фиорентина" хочет избавиться от российского форварда Александра Кокорина.
Назван самый высокооплачиваемый футболист мира.
"Монако" зимой не продал россиянина Александра Головина в АПЛ за 40 миллионов евро.
В "Зените" выбрали лучшего игрока сезона.
В ПСЖ передумали избавляться от защитника Серхио Рамоса.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 7 июня
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Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня
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Германия упустила победу над Англией в Лиге наций
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Италия обыграла Венгрию в Лиге наций
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ПСЖ нацелился на форварда сборной Италии
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В ПСЖ передумали избавляться от Рамоса
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Расписание предсезонного турнира с участием "Зенита", ЦСКА и "Сочи"
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ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии
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Тен Хаг потребовал от "Манчестер Юнайтед" купить пятерых игроков
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"Челси" вступил в борьбу за Габриэла Жезуса
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Почеттино назвал причину, почему он никогда не возглавит "Барселону"
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Алексис Санчес хочет вернуться в "Барселону"
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В "Зените" выбрали лучшего игрока сезона
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Асенсио высказался о своем будущем в "Реале"
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Финляндия обыграла Черногорию в Лиге наций
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"Милан" близок к подписанию форварда "Ливерпуля"
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Моуринью отказался возглавить ПСЖ
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Почеттино высказался об отказе Мбаппе "Реалу"
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"Удинезе" назвал имя нового главного тренера
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Хавбек "Шахтера" Мудрик близок к переходу в клуб Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18