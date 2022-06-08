Главные новости дня: 7 июня

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Главные новости дня: 7 июня

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 7 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Италия победила Венгрию, Германия и Англия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью отказался возглавить "Пари Сен-Жермен".

В "Барселоне" установили жесткий потолок зарплат.

"Фиорентина" хочет избавиться от российского форварда Александра Кокорина.

Назван самый высокооплачиваемый футболист мира.

"Монако" зимой не продал россиянина Александра Головина в АПЛ за 40 миллионов евро.

В "Зените" выбрали лучшего игрока сезона.

В ПСЖ передумали избавляться от защитника Серхио Рамоса.

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Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня

Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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