Главные новости дня: 7 июня

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 7 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Италия победила Венгрию, Германия и Англия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью отказался возглавить "Пари Сен-Жермен".

В "Барселоне" установили жесткий потолок зарплат.

"Фиорентина" хочет избавиться от российского форварда Александра Кокорина.

Назван самый высокооплачиваемый футболист мира.

"Монако" зимой не продал россиянина Александра Головина в АПЛ за 40 миллионов евро.

В "Зените" выбрали лучшего игрока сезона.

В ПСЖ передумали избавляться от защитника Серхио Рамоса.

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