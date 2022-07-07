Главные новости дня: 7 июля

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Главные новости дня: 7 июля

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 7 июля.

ЦСКА обыграл "Сочи" в матче предсезонного турнира.

"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от португальца Криштиану Роналду.

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали хочет перейти в "Барселону".

"Бавария" показала новую форму на следующий сезон.

Нападающий Роман Павлюченко жестко ответил бывшему одноклубнику Эммануэлю Адебайору.

"Челси" готов заплатить небольшую сумму за Криштиану Роналду. Также лондонский клуб вступил в борьбу за Френки де Йонга.

Защитник "Реала" Эдер Милитао расстался с моделью, которая ждет от него ребенка.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отказался перейти в "Ривер Плейт".

"Фиорентина" договорилась о переходе бразильца из "Шахтера".

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"Челси" вступил в борьбу за де Йонга

"Челси" вступил в борьбу за де Йонга

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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