Главные новости дня: 7 июля
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 7 июля.
ЦСКА обыграл "Сочи" в матче предсезонного турнира.
"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от португальца Криштиану Роналду.
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали хочет перейти в "Барселону".
"Бавария" показала новую форму на следующий сезон.
Нападающий Роман Павлюченко жестко ответил бывшему одноклубнику Эммануэлю Адебайору.
"Челси" готов заплатить небольшую сумму за Криштиану Роналду. Также лондонский клуб вступил в борьбу за Френки де Йонга.
Защитник "Реала" Эдер Милитао расстался с моделью, которая ждет от него ребенка.
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отказался перейти в "Ривер Плейт".
"Фиорентина" договорилась о переходе бразильца из "Шахтера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18