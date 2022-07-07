Главные новости дня: 7 июля

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 7 июля.

ЦСКА обыграл "Сочи" в матче предсезонного турнира.

"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от португальца Криштиану Роналду.

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали хочет перейти в "Барселону".

"Бавария" показала новую форму на следующий сезон.

Нападающий Роман Павлюченко жестко ответил бывшему одноклубнику Эммануэлю Адебайору.

"Челси" готов заплатить небольшую сумму за Криштиану Роналду. Также лондонский клуб вступил в борьбу за Френки де Йонга.

Защитник "Реала" Эдер Милитао расстался с моделью, которая ждет от него ребенка.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отказался перейти в "Ривер Плейт".

"Фиорентина" договорилась о переходе бразильца из "Шахтера".

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