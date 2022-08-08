Главные новости дня: 7 августа
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 августа.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону". Все результаты 1-го тура АПЛ.
В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" не смог обыграть "Штутгарт". Результаты 1-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Франции "Монако" переиграл "Страсбур", "Марсель" разгромил "Реймс".
В РПЛ "Динамо" добилось победы над "Крыльями Советов". Результаты 4-го тура РПЛ.
В товарищеских матчах "Рома" уничтожила "Шахтер", "Ювентус" позорно проиграл "Атлетико".
Итальянский защитник "Лос-Анджелеса" Джорджио Кьеллини применил волейбольный прием в матче чемпионата МЛС.
Полузащитник "Наполи" и сборной Испании Фабиан Руис перейдет в "Пари Сен-Жермен".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18