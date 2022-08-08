Главные новости дня: 7 августа

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Главные новости дня: 7 августа

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 августа.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону". Все результаты 1-го тура АПЛ.

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" не смог обыграть "Штутгарт". Результаты 1-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Франции "Монако" переиграл "Страсбур", "Марсель" разгромил "Реймс".

В РПЛ "Динамо" добилось победы над "Крыльями Советов". Результаты 4-го тура РПЛ.

В товарищеских матчах "Рома" уничтожила "Шахтер", "Ювентус" позорно проиграл "Атлетико".

Итальянский защитник "Лос-Анджелеса" Джорджио Кьеллини применил волейбольный прием в матче чемпионата МЛС.

Полузащитник "Наполи" и сборной Испании Фабиан Руис перейдет в "Пари Сен-Жермен".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Рома" уничтожила "Шахтер"

"Рома" уничтожила "Шахтер"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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