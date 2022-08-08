Главные новости дня: 7 августа

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 7 августа.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону". Все результаты 1-го тура АПЛ.

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" не смог обыграть "Штутгарт". Результаты 1-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Франции "Монако" переиграл "Страсбур", "Марсель" разгромил "Реймс".

В РПЛ "Динамо" добилось победы над "Крыльями Советов". Результаты 4-го тура РПЛ.

В товарищеских матчах "Рома" уничтожила "Шахтер", "Ювентус" позорно проиграл "Атлетико".

Итальянский защитник "Лос-Анджелеса" Джорджио Кьеллини применил волейбольный прием в матче чемпионата МЛС.

Полузащитник "Наполи" и сборной Испании Фабиан Руис перейдет в "Пари Сен-Жермен".

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