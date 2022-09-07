Главные новости дня: 6 сентября

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Главные новости дня: 6 сентября

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 6 сентября.

Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Реал" разгромил "Селтик", "Манчестер Сити" уничтожил "Севилью", "Шахтер" одержал крупную победу над "РБ Лейпциг". Все результаты дня доступны по ссылке.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" в январе поборются за Френки де Йонга.

Феерии "Реала" и "Ман Сити", победа ПСЖ с хоккейным счетом: результаты Юношеской лиги УЕФА.

Бывший нападающий сборной Испании Диего Коста перейдет в "Вулверхэмптон".

В "Ювентусе" назвали сроки восстановления полузащитника Поля Погба.

Ванда Нара нашла новый клуб для нападающего ПСЖ Мауро Икарди.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября

Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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