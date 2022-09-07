Главные новости дня: 6 сентября

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 6 сентября.

Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Реал" разгромил "Селтик", "Манчестер Сити" уничтожил "Севилью", "Шахтер" одержал крупную победу над "РБ Лейпциг". Все результаты дня доступны по ссылке.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" в январе поборются за Френки де Йонга.

Феерии "Реала" и "Ман Сити", победа ПСЖ с хоккейным счетом: результаты Юношеской лиги УЕФА.

Бывший нападающий сборной Испании Диего Коста перейдет в "Вулверхэмптон".

В "Ювентусе" назвали сроки восстановления полузащитника Поля Погба.

Ванда Нара нашла новый клуб для нападающего ПСЖ Мауро Икарди.

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