Главные новости дня: 6 октября

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 6 октября.

Cостоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" разгромил "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед" с трудом переиграл "Омонию", "Монако" уверенно победил "Трабзонспор". Все результаты дня доступны по ссылке.

Все результаты 3-го тура группового этапа Лиги Конференций.

Бывший тренер сборной Аргентины возглавил "Севилью".

Нападающий "Байера" и сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионата мира-2022 в Катаре.

Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном переходе Лионеля Месси.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии может пропустить чемпионат мира.

"Реал" автоматически продлит Карима Бензема при одном условии.

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