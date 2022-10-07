Главные новости дня: 6 октября
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 6 октября.
Cостоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" разгромил "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед" с трудом переиграл "Омонию", "Монако" уверенно победил "Трабзонспор". Все результаты дня доступны по ссылке.
Все результаты 3-го тура группового этапа Лиги Конференций.
Бывший тренер сборной Аргентины возглавил "Севилью".
Нападающий "Байера" и сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионата мира-2022 в Катаре.
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном переходе Лионеля Месси.
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии может пропустить чемпионат мира.
"Реал" автоматически продлит Карима Бензема при одном условии.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 6 октября
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Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября
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Феерии "Арсенала" и ПСВ, тяжелая победа "МЮ": результаты Лиги Европы 6 октября
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Киевское "Динамо" потерпело третье подряд поражение в Лиге Европы
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Месси рассказал, что будет делать после завершения карьеры
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Навас хочет покинуть ПСЖ. Им интересуются 3 клуба АПЛ
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Азмун может пропустить ЧМ-2022
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Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном переходе Месси
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Месси оценил шансы сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022
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"Реал" автоматически продлит Бензема при одном условии
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"Монако" одержал уверенную победу в Лиге Европы
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"Манчестер Юнайтед" с трудом обыграл скромный клуб в Лиге Европы
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Канте не перейдет в "Арсенал"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18