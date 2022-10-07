Главные новости дня: 6 октября

Теги сердар азмунманчестер юнайтедарсенал лондондинамо киевкарим бензема

Главные новости дня: 6 октября

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 6 октября.

Cостоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" разгромил "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед" с трудом переиграл "Омонию", "Монако" уверенно победил "Трабзонспор". Все результаты дня доступны по ссылке.

Все результаты 3-го тура группового этапа Лиги Конференций.

Бывший тренер сборной Аргентины возглавил "Севилью".

Нападающий "Байера" и сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионата мира-2022 в Катаре.

Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном переходе Лионеля Месси.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии может пропустить чемпионат мира.

"Реал" автоматически продлит Карима Бензема при одном условии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября

Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов