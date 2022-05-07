Главные новости дня: 6 мая

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 мая.

В чемпионате Италии "Интер" победил "Эмполи", "Ювентус" проиграл "Дженоа".

В чемпионате Франции "Монако" одолел "Лилль".

В чемпионате России "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Крыльев Советов".

"Арсенал" продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой.

"Наполи" назвал "Барселоне" цену на защитника Калиду Кулибали.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе склоняется к уходу из клуба.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд согласовал личный контракт с "Манчестер Сити".

Стало известно, почему "Барселона" отказалась покупать Холанда.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам апреля.

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