Главные новости дня: 6 мая

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Главные новости дня: 6 мая

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 мая.

В чемпионате Италии "Интер" победил "Эмполи", "Ювентус" проиграл "Дженоа".

В чемпионате Франции "Монако" одолел "Лилль".

В чемпионате России "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Крыльев Советов".

"Арсенал" продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой.

"Наполи" назвал "Барселоне" цену на защитника Калиду Кулибали.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе склоняется к уходу из клуба.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд согласовал личный контракт с "Манчестер Сити".

Стало известно, почему "Барселона" отказалась покупать Холанда.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам апреля.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А

"Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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