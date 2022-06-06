Главные новости дня: 6 июня
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 6 июня.
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Сборные Хорватии и Франции сыграли вничью. Результаты матчей дня доступны по ссылке.
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов близок к назначению в ЦСКА. Это очень не понравилось журналисту Василию Уткину.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES.
Сборная Бразилии обыграла сборную Японии благодаря голу Неймара.
Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Артема Довбика.
"Ливерпуль" продлил контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.
Форвард Мауро Икарди высказался о возможном уходе из ПСЖ.
"Бавария" может купить форварда "Атлетико" Альваро Морату.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 6 июня
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Позор Словакии, успех Казахстана, ничья Хорватии и Франции: результаты Лиги наций 6 июня
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Франция упустила победу над Хорватией в Лиге наций
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Дебютант РПЛ подписал вратаря "Спартака"
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Миранчук может перейти из "Аталанты" в другой клуб Серии А
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Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. В топ-10 - три игрока "Барселоны"
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"Ливерпуль" нацелился на лидера "Бенфики"
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Уткин раскритиковал ЦСКА из-за возможного назначения Федотова
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"Интер" хочет купить лидера "Айнтрахта"
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Португалец Бруну Алвеш завершил карьеру в возрасте 40 лет
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"Рома" нацелилась на ветерана "Ювентуса"
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"Бавария" вступила в борьбу за Морату
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Ди Мария хочет перейти в "Барселону"
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"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Баварии"
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Два клуба АПЛ борются за Зинченко
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Икарди высказался о возможном уходе из ПСЖ
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Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Довбика
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"Наполи" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
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Федун оценил итоги сезона для "Спартака"
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Милнер продлил контракт с "Ливерпулем": названы сроки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18