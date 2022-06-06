Главные новости дня: 6 июня

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 6 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Сборные Хорватии и Франции сыграли вничью. Результаты матчей дня доступны по ссылке.

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов близок к назначению в ЦСКА. Это очень не понравилось журналисту Василию Уткину.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES.

Сборная Бразилии обыграла сборную Японии благодаря голу Неймара.

Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Артема Довбика.

"Ливерпуль" продлил контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.

Форвард Мауро Икарди высказался о возможном уходе из ПСЖ.

"Бавария" может купить форварда "Атлетико" Альваро Морату.

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