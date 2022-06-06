Главные новости дня: 6 июня

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Главные новости дня: 6 июня

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 6 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Сборные Хорватии и Франции сыграли вничью. Результаты матчей дня доступны по ссылке.

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов близок к назначению в ЦСКА. Это очень не понравилось журналисту Василию Уткину.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES.

Сборная Бразилии обыграла сборную Японии благодаря голу Неймара.

Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Артема Довбика.

"Ливерпуль" продлил контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.

Форвард Мауро Икарди высказался о возможном уходе из ПСЖ.

"Бавария" может купить форварда "Атлетико" Альваро Морату.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Франция упустила победу над Хорватией в Лиге наций

Франция упустила победу над Хорватией в Лиге наций

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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