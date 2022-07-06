Главные новости дня: 6 июля

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Главные новости дня: 6 июля

Фото: твиттер Себастьена Аллера/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 6 июля.

Дортмундская "Боруссия" совершила рекордный трансфер в своей истории.

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин близок к возвращению в Россию.

"Атлетико" усилился бывшим полузащитником "Зенита".

Форвард "Манчестер Юнайте" Криштиану Роналду вновь пропустил тренировку английского клуба.

"Рома" купила защитника сборной Турции.

"Бавария" нацелилась на французского таланта.

Все результаты квалификации Лиги чемпионов от 6 июля.

Английский полузащитник Джек Уилшер остался без клуба.

Бразильский футболист Эвералдо забил супергол в чемпионате Японии.

Бразильский новичок "Зенита" Мантуан получил травму.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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