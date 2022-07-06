Главные новости дня: 6 июля

Фото: твиттер Себастьена Аллера/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 6 июля.

Дортмундская "Боруссия" совершила рекордный трансфер в своей истории.

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин близок к возвращению в Россию.

"Атлетико" усилился бывшим полузащитником "Зенита".

Форвард "Манчестер Юнайте" Криштиану Роналду вновь пропустил тренировку английского клуба.

"Рома" купила защитника сборной Турции.

"Бавария" нацелилась на французского таланта.

Все результаты квалификации Лиги чемпионов от 6 июля.

Английский полузащитник Джек Уилшер остался без клуба.

Бразильский футболист Эвералдо забил супергол в чемпионате Японии.

Бразильский новичок "Зенита" Мантуан получил травму.

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