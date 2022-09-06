Главные новости дня: 5 сентября

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 5 сентября.

"Челси" хочет купить хавбека "Аякса" в январе.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" назвали сумму для продажи клуба.

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перебраться в ОАЭ.

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство.

Известный немецкий футболист завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира из-за операции.

В чемпионате Италии "Аталанта" победила "Монцу". Все результаты 5-го тура Серии А.

Все результаты 4-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Украины "Металлист" победил "Александрию". Все результаты 3-го тура УПЛ.

Сборная Украины назвала состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

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