Главные новости дня: 5 сентября

Теги украинавинисиус жуниорчелсимиралем пьянич

Главные новости дня: 5 сентября

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 5 сентября.

"Челси" хочет купить хавбека "Аякса" в январе.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" назвали сумму для продажи клуба.

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перебраться в ОАЭ.

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство.

Известный немецкий футболист завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира из-за операции.

В чемпионате Италии "Аталанта" победила "Монцу". Все результаты 5-го тура Серии А.

Все результаты 4-го тура Ла Лиги

В чемпионате Украины "Металлист" победил "Александрию". Все результаты 3-го тура УПЛ.

Сборная Украины назвала состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги

Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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