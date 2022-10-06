Главные новости дня: 5 октября

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 5 октября.

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" уничтожил "Копенгаген", "Челси" разгромил "Милан", ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику". Все результаты дня доступны по ссылке.

Феерия "Реала", позор "Шахтера", успех ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 5 октября.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси побил собственный рекорд Лиги чемпионов.

Известный полузащитник Йосип Иличич перешел в топ-клуб Словении.

Леверкузенский "Байер" объявил о назначении нового главного тренера.

Бывший защитник "Ювентуса" и "Интера" завершил карьеру в 33 года.

"Бавария" столкнулась с необычной проблемой, которая касается питания игроков.

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