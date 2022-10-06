Главные новости дня: 5 октября

Теги псжчелсилионель мессибайер леверкузен

Главные новости дня: 5 октября

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 5 октября.

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" уничтожил "Копенгаген", "Челси" разгромил "Милан", ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику". Все результаты дня доступны по ссылке.

Феерия "Реала", позор "Шахтера", успех ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 5 октября.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси побил собственный рекорд Лиги чемпионов.

Известный полузащитник Йосип Иличич перешел в топ-клуб Словении.

Леверкузенский "Байер" объявил о назначении нового главного тренера.

Бывший защитник "Ювентуса" и "Интера" завершил карьеру в 33 года.

"Бавария" столкнулась с необычной проблемой, которая касается питания игроков.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику"

ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов