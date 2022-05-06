Главные новости дня: 5 мая

Теги килиан мбаппеартём дзюбакриштиану роналдуромапсж

Главные новости дня: 5 мая

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 мая.

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. "Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг", "Айнтрахт" выбил "Вест Хэм".

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Конференций. "Рома" обыграла "Лестер", "Марсель" и "Фейеноорд" сыграли вничью.

Определились финалисты Лиги Европы.

Определились финалисты Лиги Конференций.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе договорился с клубом о новом контракте.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба может перейти в сербский топ-клуб.

"Реал" интересуется нападающим "Челси" Ромелу Лукаку.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет остаться в клубе, но при выполнении важного условия.

Тьерри Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились финалисты Лиги Европы

Определились финалисты Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов