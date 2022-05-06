Главные новости дня: 5 мая
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 мая.
Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. "Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг", "Айнтрахт" выбил "Вест Хэм".
Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Конференций. "Рома" обыграла "Лестер", "Марсель" и "Фейеноорд" сыграли вничью.
Определились финалисты Лиги Европы.
Определились финалисты Лиги Конференций.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе договорился с клубом о новом контракте.
Форвард "Зенита" Артем Дзюба может перейти в сербский топ-клуб.
"Реал" интересуется нападающим "Челси" Ромелу Лукаку.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет остаться в клубе, но при выполнении важного условия.
Тьерри Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 мая
-
Определились финалисты Лиги Конференций
-
Определились финалисты Лиги Европы
-
"Марсель" проиграл "Фейеноорду" и вылетел из Лиги Конференций
-
"Рома" Моуринью вышла в финал Лиги Конференций
-
"Айнтрахт" выбил "Вест Хэм" из Лиги Европы
-
"Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Европы
-
Дзюба может перейти в сербский топ-клуб
-
Глушаков может покинуть "Химки"
-
Лукаку может перейти в "Реал"
-
"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Вильярреала"
-
Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте
-
"Фиорентина" Кокорина может подписать Кавани
-
Роналду попал в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле
-
"Салернитана" победила "Венецию" в матче аутсайдеров Серии А
-
Месси ярко отреагировал на камбэк "Реала" в матче с "Ман Сити"
-
"Барселона" надолго теряет Пике
-
Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием
-
Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Дзюба хочет покинуть "Зенит". У форварда есть несколько предложений
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18