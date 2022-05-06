Главные новости дня: 5 мая

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 мая.

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. "Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг", "Айнтрахт" выбил "Вест Хэм".

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Конференций. "Рома" обыграла "Лестер", "Марсель" и "Фейеноорд" сыграли вничью.

Определились финалисты Лиги Европы.

Определились финалисты Лиги Конференций.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе договорился с клубом о новом контракте.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба может перейти в сербский топ-клуб.

"Реал" интересуется нападающим "Челси" Ромелу Лукаку.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет остаться в клубе, но при выполнении важного условия.

Тьерри Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч".

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