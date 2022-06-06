Главные новости дня: 5 июня
Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 июня.
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Португалия разгромила Швейцарию, Испания ушла от поражения в матче с Чехией, Грузия уничтожила Болгарию. Все результаты дня доступны по ссылке.
В стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022 Уэльс обыграл Украину и пробился в финальную стадию мундиаля. После этого определились 30 участников ЧМ-2022.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил пять голов в матче с Эстонией.
"Тоттенхэм" отказался подписывать форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.
"Реал" получит на трансферы космическую сумму.
Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии.
"Ливерпуль" не будет покупать таланта "Барселоны".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 июня
-
Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня
-
Грузия неожиданно разгромила Болгарию в Лиге наций
-
Холанд принес победу сборной Норвегии в матче со Швецией
-
Испания на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с Чехией
-
Португалия разнесла Швейцарию. Роналду сделал дубль
-
Ваноли рассказал, почему не покинул "Спартак" по ходу сезона
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Карраско
-
"Рома" подпишет ветерана "Манчестер Юнайтед"
-
Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины
-
"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи
-
Рабьо может вернуться в ПСЖ
-
Колумбия победила Саудовскую Аравию
-
Кимпембе высказался о своем будущем в ПСЖ
-
"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина
-
"Атлетико" нацелился на одного из лучших бомбардиров Ла Лиги
-
Определились 30 участников ЧМ-2022
-
Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022
-
Пьянич может перейти во французский топ-клуб
-
"Интер" может подписать хавбека "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18