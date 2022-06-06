Главные новости дня: 5 июня

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Главные новости дня: 5 июня

Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Португалия разгромила Швейцарию, Испания ушла от поражения в матче с Чехией, Грузия уничтожила Болгарию. Все результаты дня доступны по ссылке.

В стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022 Уэльс обыграл Украину и пробился в финальную стадию мундиаля. После этого определились 30 участников ЧМ-2022.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил пять голов в матче с Эстонией.

"Тоттенхэм" отказался подписывать форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Реал" получит на трансферы космическую сумму.

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии.

"Ливерпуль" не будет покупать таланта "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня

Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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