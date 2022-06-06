Главные новости дня: 5 июня

Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 июня.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Португалия разгромила Швейцарию, Испания ушла от поражения в матче с Чехией, Грузия уничтожила Болгарию. Все результаты дня доступны по ссылке.

В стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022 Уэльс обыграл Украину и пробился в финальную стадию мундиаля. После этого определились 30 участников ЧМ-2022.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил пять голов в матче с Эстонией.

"Тоттенхэм" отказался подписывать форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Реал" получит на трансферы космическую сумму.

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии.

"Ливерпуль" не будет покупать таланта "Барселоны".

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