Главные новости дня: 5 июля

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 5 июля.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продает свой самолет и может перейти в "Барселону". Также он готов пойти на серьезный шаг ради смены клуба.

"Милан" подписал форварда "Ливерпуля".

"Пари Сен-Жермен" уволил Маурисио Почеттино и назначил нового главного тренера.

"Манчестер Юнайтед" купил защитника сборной Нидерландов.

"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками.

"Севилья" сделала серьезное предложение по лидеру киевского "Динамо".

Полузащитник "Сочи" Кристиано Нобоа может вернуться в "Зенит".

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