Главные новости дня: 5 августа
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 5 августа.
В 1-м туре чемпионата Германии "Бавария" забила сразу шесть голов.
В 1-м туре чемпионата Англии "Арсенал" победил в лондонском дерби.
"Лион" добился победы в 1-м туре чемпионата Франции.
УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев.
"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака".
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в Бразилии.
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум перешел в "Рому".
"Челси" купил воспитанника "Барселоны" и данный трансфер стал рекордным.
"Шахтер" вернул своего воспитанника из Европы.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 августа
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Гол Ляказетта помог "Лиону" победить в 1-м туре Лиги 1
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"Арсенал" одержал уверенную победу в стартовом туре АПЛ
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Эдегор рассказал, как звал Холанда в "Арсенал"
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"Бавария" забила шесть голов в стартовом матче Бундеслиги
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"Барселона" близка к покупке защитника "Челси"
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Пике не хочет уходить из "Барселоны"
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"Интер" назвал "Челси" цену на Думфриса
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Американский защитник "Челси" вернулся в США
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Хави против ухода Обамеянга из "Барселоны"
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"Челси" нацелился на защитника "Фиорентины" Кокорина
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Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"
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Бразилец из "Шахтера" перешел в "Монцу"
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Скончался легендарный футболист "Валенсии"
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Вейналдум перешел из ПСЖ в "Рому"
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"Марсель" усилился опытным полузащитником "Ромы"
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"Днепр-1" подписал аргентинского полузащитника
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УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев
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Гвардиола высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из "Манчестер Сити"
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"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18