Главные новости дня: 5 августа

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Главные новости дня: 5 августа

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 5 августа.

В 1-м туре чемпионата Германии "Бавария" забила сразу шесть голов.

В 1-м туре чемпионата Англии "Арсенал" победил в лондонском дерби.

"Лион" добился победы в 1-м туре чемпионата Франции.

УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев.

"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в Бразилии.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум перешел в "Рому".

"Челси" купил воспитанника "Барселоны" и данный трансфер стал рекордным.

"Шахтер" вернул своего воспитанника из Европы.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Арсенал" одержал уверенную победу в стартовом туре АПЛ

"Арсенал" одержал уверенную победу в стартовом туре АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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