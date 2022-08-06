Главные новости дня: 5 августа

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 5 августа.

В 1-м туре чемпионата Германии "Бавария" забила сразу шесть голов.

В 1-м туре чемпионата Англии "Арсенал" победил в лондонском дерби.

"Лион" добился победы в 1-м туре чемпионата Франции.

УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев.

"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в Бразилии.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум перешел в "Рому".

"Челси" купил воспитанника "Барселоны" и данный трансфер стал рекордным.

"Шахтер" вернул своего воспитанника из Европы.

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