Главные новости дня: 4 сентября

Теги манчестер юнайтедмонакоромаарсенал лондонкриштиану роналду

Главные новости дня: 4 сентября

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 сентября.

В чемпионате Англии "Брайтон" разгромил "Лестер", "Манчестер Юнайтед" победил "Арсенал" (видеообзор матча). Все результаты 6-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Вильярреал" разнес "Эльче", "Эспаньол" переиграл "Атлетик".

В чемпионате Германии "Герта" обыграла "Аугсбург". Все результаты 5-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Рома" потерпела разгромное поражение от "Удинезе".

В чемпионате Франции "Монако" победил "Ниццу". Все результаты 6-го тура Лиги 1.

"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обновил личный антирекорд.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1

Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов