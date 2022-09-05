Главные новости дня: 4 сентября

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 сентября.

В чемпионате Англии "Брайтон" разгромил "Лестер", "Манчестер Юнайтед" победил "Арсенал" (видеообзор матча). Все результаты 6-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Вильярреал" разнес "Эльче", "Эспаньол" переиграл "Атлетик".

В чемпионате Германии "Герта" обыграла "Аугсбург". Все результаты 5-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Рома" потерпела разгромное поражение от "Удинезе".

В чемпионате Франции "Монако" победил "Ниццу". Все результаты 6-го тура Лиги 1.

"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обновил личный антирекорд.

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