Главные новости дня: 4 октября

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 4 октября.

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Интера" над "Барселоной", разгромное поражение "Аякса" от "Наполи", а также успех "Ливерпуля" в поединке с "Рейнджерс". Все результаты дня доступны по ссылке.

Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября.

Немецкий тренер Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский "Байер".

Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ.

"Динамо" Киев огласило заявку на матч Лиги Европы с "Ренном".

"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира-2030.

"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма".

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