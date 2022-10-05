Главные новости дня: 4 октября
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 4 октября.
Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Интера" над "Барселоной", разгромное поражение "Аякса" от "Наполи", а также успех "Ливерпуля" в поединке с "Рейнджерс". Все результаты дня доступны по ссылке.
Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября.
Немецкий тренер Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский "Байер".
Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире.
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ.
"Динамо" Киев огласило заявку на матч Лиги Европы с "Ренном".
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов.
Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира-2030.
"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 4 октября
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Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября
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"Наполи" уничтожил "Аякс" в Лиге чемпионов
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"Атлетико" неожиданно проиграл "Брюгге"
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Тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ
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Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18