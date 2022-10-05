Главные новости дня: 4 октября

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Главные новости дня: 4 октября

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 4 октября.

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Интера" над "Барселоной", разгромное поражение "Аякса" от "Наполи", а также успех "Ливерпуля" в поединке с "Рейнджерс". Все результаты дня доступны по ссылке.

Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября.

Немецкий тренер Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский "Байер".

Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ.

"Динамо" Киев огласило заявку на матч Лиги Европы с "Ренном".

"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира-2030.

"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма".

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Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября

Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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