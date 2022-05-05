Главные новости дня: 4 мая

Теги реал мадридманчестер ситидинамо киевспартак москва

Главные новости дня: 4 мая

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 мая.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Манчестер Сити" и пробился в финал.

Определились финалисты Лиги чемпионов.

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли может быть отправлен в отставку по окончании сезона.

Нападающий "Сельты" Санти Мина осужден на четыре года за изнасилование.

Киевское "Динамо" обыграло швейцарский топ-клуб в товарищеском матче.

"Спартак" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала перейдет в миланский "Интер" .

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал автором уникального рекорда.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились финалисты Лиги чемпионов

Определились финалисты Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов