Главные новости дня: 4 мая

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 мая.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Манчестер Сити" и пробился в финал.

Определились финалисты Лиги чемпионов.

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли может быть отправлен в отставку по окончании сезона.

Нападающий "Сельты" Санти Мина осужден на четыре года за изнасилование.

Киевское "Динамо" обыграло швейцарский топ-клуб в товарищеском матче.

"Спартак" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала перейдет в миланский "Интер" .

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал автором уникального рекорда.

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