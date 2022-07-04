Главные новости дня: 4 июля

Теги габриэл жезускриштиану роналдубарселонапауло дибалачелси

Главные новости дня: 4 июля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 4 июля.

"Барселона" подписала защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Франка Кессье.

"Арсенал" купил нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

"Манчестер Сити" приобрел полузащитника сборной Англии.

"Челси" хочет купить Криштиану Роналду, но "Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать его в лондонский клуб.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен определился со своим будущим.

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к переходу в "Челси".

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в донецкий "Шахтер".

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ведут борьбу за Пауло Дибалу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов