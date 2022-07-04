Главные новости дня: 4 июля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 4 июля.

"Барселона" подписала защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Франка Кессье.

"Арсенал" купил нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

"Манчестер Сити" приобрел полузащитника сборной Англии.

"Челси" хочет купить Криштиану Роналду, но "Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать его в лондонский клуб.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен определился со своим будущим.

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к переходу в "Челси".

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в донецкий "Шахтер".

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ведут борьбу за Пауло Дибалу.

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