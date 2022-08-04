Главные новости дня: 4 августа

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 4 августа.

"Пари Сен-Жермен" объявил о переходе полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша.

"Севилья" подписала защитника "Манчестер Юнайтед".

"Челси" может купить нападающих "Барселоны" Мемфиса Депая и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта не перейдет в "Барселону".

Зарему Салихову предложили назначить президентом "Спартака".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду интересуется всего один клуб.

Хавбек "ПСЖ" Леандро Паредес близок к переходу в "Ювентус".

"Лидс" может оштрафовать "Барселону" из-за Рафиньи.

"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг".

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