Главные новости дня: 4 августа

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Главные новости дня: 4 августа

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 4 августа.

"Пари Сен-Жермен" объявил о переходе полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша.

"Севилья" подписала защитника "Манчестер Юнайтед".

"Челси" может купить нападающих "Барселоны" Мемфиса Депая и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта не перейдет в "Барселону".

Зарему Салихову предложили назначить президентом "Спартака".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду интересуется всего один клуб.

Хавбек "ПСЖ" Леандро Паредес близок к переходу в "Ювентус".

"Лидс" может оштрафовать "Барселону" из-за Рафиньи.

"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг".

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"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг"

"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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