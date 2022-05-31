Главные новости дня: 31 мая

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Главные новости дня: 31 мая

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 31 мая.

ПСЖ сделал огромное предложение тренеру Зинедину Зидану.

Полузащитник "Интера" Иван Перишич перешел в "Тоттенхэм".

УЕФА объявил сборную сезона Лиги чемпионов.

"Ювентус" может купить форварда "Марселя".

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли не хочет покидать клуб, но все равно может уйти.

"Реал" заплатит около 100 миллионов евро за полузащитника "Монако".

"Челси" назвал "Интеру" цену на аренду Ромелу Лукаку.

"Реал" и ПСЖ поборются за защитника "Ромы".

"Байер" сделал предложение по трансферу таланта "Шахтера".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!  | https://dailysports.net
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ПСЖ сделал суперпредложение Зидану

ПСЖ сделал суперпредложение Зидану

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