Главные новости дня: 31 мая
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 31 мая.
ПСЖ сделал огромное предложение тренеру Зинедину Зидану.
Полузащитник "Интера" Иван Перишич перешел в "Тоттенхэм".
УЕФА объявил сборную сезона Лиги чемпионов.
"Ювентус" может купить форварда "Марселя".
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли не хочет покидать клуб, но все равно может уйти.
"Реал" заплатит около 100 миллионов евро за полузащитника "Монако".
"Челси" назвал "Интеру" цену на аренду Ромелу Лукаку.
"Реал" и ПСЖ поборются за защитника "Ромы".
"Байер" сделал предложение по трансферу таланта "Шахтера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18