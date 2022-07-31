Главные новости дня: 31 июля

Теги псжманчестер юнайтедспартак москвачелсиювентус

Главные новости дня: 31 июля

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 июля.

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, Месси и Неймар забили.

В чемпионате России "Спартак" разнес "Оренбург", ЦСКА не смог обыграть "Пари НН". Все результаты 3-го тура РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" с Роналду в составе сыграл вничью с испанским клубом.

"Милан" обыграл французский топ-клуб в товарищеском матче.

"Ювентус" нацелился на бельгийского нападающего Дриса Мертенса.

Сбежавший из "Динамо" Гильермо Варела нашел новый клуб.

"Челси" попробует купить хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.

Гладбахская "Боруссия" забила девять голов в Кубке Германии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" разгромно проиграл французскому клубу

"Ливерпуль" разгромно проиграл французскому клубу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов