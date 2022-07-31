Главные новости дня: 31 июля

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 июля.

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, Месси и Неймар забили.

В чемпионате России "Спартак" разнес "Оренбург", ЦСКА не смог обыграть "Пари НН". Все результаты 3-го тура РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" с Роналду в составе сыграл вничью с испанским клубом.

"Милан" обыграл французский топ-клуб в товарищеском матче.

"Ювентус" нацелился на бельгийского нападающего Дриса Мертенса.

Сбежавший из "Динамо" Гильермо Варела нашел новый клуб.

"Челси" попробует купить хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.

Гладбахская "Боруссия" забила девять голов в Кубке Германии.

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