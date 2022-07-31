Главные новости дня: 31 июля
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 июля.
ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, Месси и Неймар забили.
В чемпионате России "Спартак" разнес "Оренбург", ЦСКА не смог обыграть "Пари НН". Все результаты 3-го тура РПЛ.
"Манчестер Юнайтед" с Роналду в составе сыграл вничью с испанским клубом.
"Милан" обыграл французский топ-клуб в товарищеском матче.
"Ювентус" нацелился на бельгийского нападающего Дриса Мертенса.
Сбежавший из "Динамо" Гильермо Варела нашел новый клуб.
"Челси" попробует купить хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.
Гладбахская "Боруссия" забила девять голов в Кубке Германии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18