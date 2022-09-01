Главные новости дня: 31 августа
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 31 августа.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест", "Арсенал" переиграл "Астон Виллу", "Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла".
"Бавария" одержала яркую победу в 1-м раунде Кубка Германии.
В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Специю".
В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Тулузу", "Монако" проиграл "Труа".
"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии.
Нападающего ПСЖ Неймара предложили "Челси".
"Ювентус" усилился хавбеком ПСЖ Леандро Паредесом.
Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис перебрался в ПСЖ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 31 августа
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Гол Милика помог "Ювентусу" уверенно победить в Серии А
-
ПСЖ одержал крупную победу в Лиге 1
-
"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Ньюкаслом"
-
"Бавария" одержала яркую победу в Кубке Германии
-
"Арсенал" одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в АПЛ
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"Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест". У Холанда вновь хет-трик
-
"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии
-
"Труа" усилился хорватом из "Манчестер Сити"
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Кокорин перешел в кипрский клуб
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"Ювентус" усилился основным хавбеком ПСЖ
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"Лион" одержал сложную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ
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"Монако" с хоккейным счетом проиграл в матче Лиги 1
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ПСВ забил семь голов в матче Эредивизии
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"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне
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Тен Хаг высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
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Неймар может перейти в "Челси"
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"Монца" усилилась талантом "Ювентуса"
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"Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал"
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ПСВ может купить лидера киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18