Главные новости дня: 31 августа

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 31 августа.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест", "Арсенал" переиграл "Астон Виллу", "Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла".

"Бавария" одержала яркую победу в 1-м раунде Кубка Германии.

В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Специю".

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Тулузу", "Монако" проиграл "Труа".

"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии.

Нападающего ПСЖ Неймара предложили "Челси".

"Ювентус" усилился хавбеком ПСЖ Леандро Паредесом.

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис перебрался в ПСЖ.

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