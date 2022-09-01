Главные новости дня: 31 августа

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Главные новости дня: 31 августа

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 31 августа.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест", "Арсенал" переиграл "Астон Виллу", "Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла".

"Бавария" одержала яркую победу в 1-м раунде Кубка Германии.

В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Специю".

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Тулузу", "Монако" проиграл "Труа".

"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии.

Нападающего ПСЖ Неймара предложили "Челси".

"Ювентус" усилился хавбеком ПСЖ Леандро Паредесом.

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис перебрался в ПСЖ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Ньюкаслом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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