Главные новости дня: 30 мая

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 30 мая.

"Валенсия" уволила президента, который угрожал убить лидера команды.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объявил о желании покинуть клуб.

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли может уйти в отставку.

Месси и Роналду не попали в сборную сезона по версии Goal.

"Реал" нацелился на американского таланта.

Украина назвала состав на матч с Шотландией в стыках ЧМ-2022.

Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо ушел из клуба.

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени максимально близок к переходу в "Реал".

"Барселона" по-прежнему испытывает огромные финансовые проблемы.

В "Спартаке" может поменяться управление.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net