Главные новости дня: 30 июня
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 30 июня.
"Тоттенхэм" близок к трансферу форварда "Ливерпуля" Ришарлисона.
Новичок "Интера" Ромелу Лукаку выбрал неожиданный номер в миланском клубе.
ПСЖ определился с главными трансферными целями. При этом парижане согласовали трансфера хавбека "Порту".
"Атлетико" продлил аренду форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.
"Зенит" усилился форвардом "Сочи".
"Ювентус" расстался с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.
Голландский нападающий Люк де Йонг покинул "Барселону". При этом каталонцы готовят два трансфера.
Валерий Карпин подписал длительный контракт с "Ростовом".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 июня
-
"Ювентус" может купить защитника ПСЖ вместо де Лигта
-
Карпин подписал длительный контракт с "Ростовом"
-
Мостовой жестко высказался о новом тренере "Спартака" Абаскале
-
ПСЖ увеличил предложение по форварду "Сассуоло"
-
"Лацио" купит защитника "Реала" за пять миллионов евро
-
"Фейеноорд" хочет купить хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
"Милан" вступил в борьбу за Неймара
-
"Ювентус" может совершить крупный обмен с "Ливерпулем"
-
"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков
-
"Челси" готовит предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"
-
Люк де Йонг покинул "Барселону"
-
"Наполи" нацелился на форварда "Интера"
-
"Лион" подпишет хавбека "Баварии"
-
"Зенит" купил колумбийского форварда
-
"Барселона" хочет избавиться от трех футболистов
-
"Тоттенхэм" близок к трансферу защитника "Барселоны"
-
ПСЖ согласовал трансфер португальского хавбека
-
"Ювентус" расстался с еще одним топ-игроком
-
Роналду и Месси не попали в топ-20 в рейтинг лучших игроков сезона от Marca
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18