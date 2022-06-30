Главные новости дня: 30 июня

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Главные новости дня: 30 июня

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 30 июня.

"Тоттенхэм" близок к трансферу форварда "Ливерпуля" Ришарлисона.

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку выбрал неожиданный номер в миланском клубе.

ПСЖ определился с главными трансферными целями. При этом парижане согласовали трансфера хавбека "Порту".

"Атлетико" продлил аренду форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

"Зенит" усилился форвардом "Сочи".

"Ювентус" расстался с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

Голландский нападающий Люк де Йонг покинул "Барселону". При этом каталонцы готовят два трансфера.

Валерий Карпин подписал длительный контракт с "Ростовом".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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