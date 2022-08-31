Главные новости дня: 30 августа

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 30 августа.

В чемпионате Италии "Милан" не сумел обыграть "Сассуоло", "Рома" разгромила "Монцу", "Интер" победил "Кремонезе".

В чемпионате Англии "Челси" потерпел поражение от "Саутгемптона".

В Кубке Германии "РБ Лейпциг" забил восемь голов.

"Челси" сделал новое гигантское предложение по защитнику "РБ Лейпциг".

"Байер" усилился талантом "Челси".

"Болонья" купила нападающего "Баварии".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ударил одноклубника, когда выступал за "Ювентус". При этом Роналду не хочет в "Наполи".

"Арсенал" может заплатить 25 млн евро за таланта "Шахтера".

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