Главные новости дня: 30 августа
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 30 августа.
В чемпионате Италии "Милан" не сумел обыграть "Сассуоло", "Рома" разгромила "Монцу", "Интер" победил "Кремонезе".
В чемпионате Англии "Челси" потерпел поражение от "Саутгемптона".
В Кубке Германии "РБ Лейпциг" забил восемь голов.
"Челси" сделал новое гигантское предложение по защитнику "РБ Лейпциг".
"Байер" усилился талантом "Челси".
"Болонья" купила нападающего "Баварии".
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ударил одноклубника, когда выступал за "Ювентус". При этом Роналду не хочет в "Наполи".
"Арсенал" может заплатить 25 млн евро за таланта "Шахтера".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 30 августа
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"Интер" уверенно победил новичка Серии А
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Дибала принес "Роме" крупную победу в Серии А
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"РБ Лейпциг" Тедеско забил восемь голов в Кубке Германии
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"Челси" потерпел второе поражение в сезоне
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"Эвертон" договорился о переходе хавбека ПСЖ
-
"Челси" сделал новое гигантское предложение по защитнику "РБ Лейпциг"
-
Талант "Челси" перешел в "Байер"
-
"Болонья" купила нападающего "Баварии"
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"Саутгемптон" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
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Роналду ударил одноклубника, когда играл за "Ювентус"
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"Барселона" договорилась о переходе защитника "Челси"
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Клюйверт перейдет в клуб АПЛ
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"Милан" не сумел обыграть "Сассуоло"
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Кокорин может усилить соперника "Днепра-1" в Лиге Конференций
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Роналду не хочет переходить в "Наполи"
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Малиновский не перейдет в "Тоттенхэм"
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Защитник ПСЖ близок к переходу в "Фулхэм"
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"Манчестер Сити" договорился о переходе защитника дортмундской "Боруссии"
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"Севилья" нацелилась на хавбека сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18