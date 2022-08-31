Главные новости дня: 30 августа

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Главные новости дня: 30 августа

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 30 августа.

В чемпионате Италии "Милан" не сумел обыграть "Сассуоло", "Рома" разгромила "Монцу", "Интер" победил "Кремонезе".

В чемпионате Англии "Челси" потерпел поражение от "Саутгемптона".

В Кубке Германии "РБ Лейпциг" забил восемь голов.

"Челси" сделал новое гигантское предложение по защитнику "РБ Лейпциг".

"Байер" усилился талантом "Челси".

"Болонья" купила нападающего "Баварии".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ударил одноклубника, когда выступал за "Ювентус". При этом Роналду не хочет в "Наполи".

"Арсенал" может заплатить 25 млн евро за таланта "Шахтера".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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