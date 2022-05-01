Главные новости дня: 30 апреля

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 апреля.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", "Манчестер Сити" разнес "Лидс".

В чемпионате Германии "Бавария" проиграла "Майнцу", дортмундская "Боруссия" уступила "Бохуму".

В чемпионате Италии "Наполи" уничтожил "Сассуоло", "Лацио" переиграл "Специю".

В чемпионате России "Динамо" потерпело поражение от "Урала", "Зенит" выиграл у "Локомотива" и стал чемпионом.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Эспаньол" и завоевал чемпионский титул. "Атлетик" оказался сильнее "Атлетико".

Умер легендарный футбольный агент Мино Райола.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе превзошел достижение экс-форварда парижан Златана Ибрагимовича.

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