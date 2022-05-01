Главные новости дня: 30 апреля

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Главные новости дня: 30 апреля

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 апреля.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", "Манчестер Сити" разнес "Лидс".

В чемпионате Германии "Бавария" проиграла "Майнцу", дортмундская "Боруссия" уступила "Бохуму".

В чемпионате Италии "Наполи" уничтожил "Сассуоло", "Лацио" переиграл "Специю".

В чемпионате России "Динамо" потерпело поражение от "Урала", "Зенит" выиграл у "Локомотива" и стал чемпионом.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Эспаньол" и завоевал чемпионский титул. "Атлетик" оказался сильнее "Атлетико".

Умер легендарный футбольный агент Мино Райола.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе превзошел достижение экс-форварда парижан Златана Ибрагимовича.

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"Манчестер Сити" победил "Лидс" и вернулся на 1-е место в АПЛ

"Манчестер Сити" победил "Лидс" и вернулся на 1-е место в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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