Главные новости дня: 3 октября

Теги удинезеинтер милангонсало игуаинрайо вальекано

Главные новости дня: 3 октября

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 3 октября.

В матче чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Верону". Результаты 8-го тура Серии А.

В матче чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Ноттингем Форест". Все результаты 9-го тура Премьер-лиги.

В матче чемпионата Испании "Райо Вальекано" победил "Эльче". Все результаты 7-го тура Ла Лиги.

Состоялась жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов.

Расписание матчей 3-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов.

"Шахтер" огласил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин определился с датой завершения карьеры.

"Интер" поставил главному тренеру команды Симоне Индзаги жесткое требование.

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Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги

Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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