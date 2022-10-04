Главные новости дня: 3 октября
Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 3 октября.
В матче чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Верону". Результаты 8-го тура Серии А.
В матче чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Ноттингем Форест". Все результаты 9-го тура Премьер-лиги.
В матче чемпионата Испании "Райо Вальекано" победил "Эльче". Все результаты 7-го тура Ла Лиги.
Состоялась жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов.
Расписание матчей 3-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов.
"Шахтер" огласил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов.
Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин определился с датой завершения карьеры.
"Интер" поставил главному тренеру команды Симоне Индзаги жесткое требование.
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главное
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"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
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Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
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Лента новостей
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Главные новости дня: 3 октября
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Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18