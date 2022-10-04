Главные новости дня: 3 октября

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 3 октября.

В матче чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Верону". Результаты 8-го тура Серии А.

В матче чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Ноттингем Форест". Все результаты 9-го тура Премьер-лиги.

В матче чемпионата Испании "Райо Вальекано" победил "Эльче". Все результаты 7-го тура Ла Лиги.

Состоялась жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов.

Расписание матчей 3-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов.

"Шахтер" огласил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин определился с датой завершения карьеры.

"Интер" поставил главному тренеру команды Симоне Индзаги жесткое требование.

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