Главные новости дня: 3 мая
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Вильярреал" и вышел в финал.
"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.
"Монако" назвал "Реалу" цену на полузащитника Орельена Тчуамени.
Футболку бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси продали на аукционе за огромную сумму.
"Барселона" расстанется с полузащитником Адамой Траоре.
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не попал в список претендентов на звание лучшего тренера Лиги 1. Месси нет в списке лучших игроков.
Месси пригрозил ПСЖ из-за нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Зарема Салихова резко отреагировала на идею о проведении "Спартаком" чемпионского коридора для "Зенита".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18