Главные новости дня: 3 мая

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Вильярреал" и вышел в финал.

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

"Монако" назвал "Реалу" цену на полузащитника Орельена Тчуамени.

Футболку бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси продали на аукционе за огромную сумму.

"Барселона" расстанется с полузащитником Адамой Траоре.

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не попал в список претендентов на звание лучшего тренера Лиги 1. Месси нет в списке лучших игроков.

Месси пригрозил ПСЖ из-за нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Зарема Салихова резко отреагировала на идею о проведении "Спартаком" чемпионского коридора для "Зенита".

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