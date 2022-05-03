Главные новости дня: 3 мая

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Главные новости дня: 3 мая

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Вильярреал" и вышел в финал.

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

"Монако" назвал "Реалу" цену на полузащитника Орельена Тчуамени.

Футболку бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси продали на аукционе за огромную сумму.

"Барселона" расстанется с полузащитником Адамой Траоре.

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не попал в список претендентов на звание лучшего тренера Лиги 1. Месси нет в списке лучших игроков.

Месси пригрозил ПСЖ из-за нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Зарема Салихова резко отреагировала на идею о проведении "Спартаком" чемпионского коридора для "Зенита".

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"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Вильярреалом" и вышел в финал ЛЧ

"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Вильярреалом" и вышел в финал ЛЧ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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