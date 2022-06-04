Главные новости дня: 3 июня

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Главные новости дня: 3 июня

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 3 июня.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Нидерланды уничтожили Бельгию, Австрия разгромила Хорватию, Франция проиграла Дании. Все результаты дня доступны по ссылке.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян принял решение перейти в "Интер".

Московский "Спартак" выкупил права на полузащитника Кристофера Мартинса Перейру.

Полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинули "Химки".

В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона.

Форвард "Баварии" Серж Гнабри отклонил огромное предложение мюнхенского клуба.

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить известный испанский клуб.

"Арсенал" расстался с французским нападающим Александром Ляказеттом.

"Краснодар" начал переговоры по трансферу форварда "Уфы" Гамида Агаларова.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерия Нидерландов, позор Хорватии и Бельгии, провал Франции: результаты Лиги наций 3 июня

Феерия Нидерландов, позор Хорватии и Бельгии, провал Франции: результаты Лиги наций 3 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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