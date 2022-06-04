Главные новости дня: 3 июня
Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 3 июня.
Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Нидерланды уничтожили Бельгию, Австрия разгромила Хорватию, Франция проиграла Дании. Все результаты дня доступны по ссылке.
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян принял решение перейти в "Интер".
Московский "Спартак" выкупил права на полузащитника Кристофера Мартинса Перейру.
Полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинули "Химки".
В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона.
Форвард "Баварии" Серж Гнабри отклонил огромное предложение мюнхенского клуба.
Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить известный испанский клуб.
"Арсенал" расстался с французским нападающим Александром Ляказеттом.
"Краснодар" начал переговоры по трансферу форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 3 июня
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Феерия Нидерландов, позор Хорватии и Бельгии, провал Франции: результаты Лиги наций 3 июня
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Хорватия разгромно проиграла Австрии в матче Лиги наций
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Франция сенсационно проиграла Дании в Лиге наций
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Нидерланды уничтожили Бельгию в матче Лиги наций
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Мостовой высказался о возможном назначении Карпина в "Динамо"
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"Манчестер Юнайтед" расстанется с двумя защитниками
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Один из лидеров сборной Украины может перейти в "Фенербахче"
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Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить известный испанский клуб
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"Реал" готов продать Асенсио
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Роналду ярко подвел итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"
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"Валенсия" уволила главного тренера
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"Тоттенхэм" определился с ценой на Бергвейна
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"Бетис" выкупил трансфер экс-форварда "Реала"
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Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона
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Ляказетт покинул "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18