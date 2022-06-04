Главные новости дня: 3 июня

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 3 июня.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Нидерланды уничтожили Бельгию, Австрия разгромила Хорватию, Франция проиграла Дании. Все результаты дня доступны по ссылке.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян принял решение перейти в "Интер".

Московский "Спартак" выкупил права на полузащитника Кристофера Мартинса Перейру.

Полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинули "Химки".

В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона.

Форвард "Баварии" Серж Гнабри отклонил огромное предложение мюнхенского клуба.

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить известный испанский клуб.

"Арсенал" расстался с французским нападающим Александром Ляказеттом.

"Краснодар" начал переговоры по трансферу форварда "Уфы" Гамида Агаларова.

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