Главные новости дня: 3 августа

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Главные новости дня: 3 августа

Фото: твиттер "Црвены Звезды"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 3 августа.

Cостоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Динамо" Киев обыграло австрийский клуб, "Ференцварош" и "Карабах" сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Датский вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель перешел в клуб Лиги 1.

Бывший футболист "Спартака" умер в возрасте 43 лет.

В Англии опубликовали топ-10 летних трансферов.

ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны".

Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг раскритиковал Криштиану Роналду за выходку в матче с "Райо Вальекано".

Защитник "Зенита" Деян Ловрен может перебраться в чемпионат Турции.

"Барселона" сделала новое предложение по Иньиго Мартинесу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа

Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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