Главные новости дня: 3 августа

Фото: твиттер "Црвены Звезды"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 3 августа.

Cостоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Динамо" Киев обыграло австрийский клуб, "Ференцварош" и "Карабах" сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Датский вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель перешел в клуб Лиги 1.

Бывший футболист "Спартака" умер в возрасте 43 лет.

В Англии опубликовали топ-10 летних трансферов.

ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны".

Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг раскритиковал Криштиану Роналду за выходку в матче с "Райо Вальекано".

Защитник "Зенита" Деян Ловрен может перебраться в чемпионат Турции.

"Барселона" сделала новое предложение по Иньиго Мартинесу.

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