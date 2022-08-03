Главные новости дня: 3 августа
Фото: твиттер "Црвены Звезды"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 3 августа.
Cостоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Динамо" Киев обыграло австрийский клуб, "Ференцварош" и "Карабах" сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.
Датский вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель перешел в клуб Лиги 1.
Бывший футболист "Спартака" умер в возрасте 43 лет.
В Англии опубликовали топ-10 летних трансферов.
ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны".
Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг раскритиковал Криштиану Роналду за выходку в матче с "Райо Вальекано".
Защитник "Зенита" Деян Ловрен может перебраться в чемпионат Турции.
"Барселона" сделала новое предложение по Иньиго Мартинесу.
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главное
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"Динамо" Киев обыграло вице-чемпиона Австрии в квалификации Лиги чемпионов
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Лента новостей
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Главные новости дня: 3 августа
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ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18