Главные новости дня: 29 сентября
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 29 сентября.
Мама Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану.
Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму.
Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди, возможно, помирился со своей женой Вандой Нарой.
"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" теряет двух нападающих перед матчем с "Манчестер Сити".
Голкипер "Монако" Александр Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию".
Бывший полузащитник сборной России рассказал о походе в военкомат.
"Барселона" нацелилась на испанского таланта.
Жена футболиста сборной Бразилии шокирована его внешностью в FIFA 23.
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил престижную награду в сборной Испании.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
Мбаппе недоволен руководством ПСЖ
-
Конте отреагировал на слухи о возвращении в "Ювентус"
-
"Реал" не может договориться с основным защитником
-
Кроос может вскоре завершить карьеру
-
Хавбек "Реала" стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
-
Неймар и Мбаппе заключили соглашение ради ПСЖ
-
В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока сентября
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника сборной Испании
-
"Атлетико" может вернуть де Хеа
-
Депай может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе
-
"Ювентус" нацелился на защитника из Бундеслиги
-
"Барселона" нацелилась на испанского таланта
-
Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму
-
Икарди, возможно, вновь помирился с Вандой
-
Голкипер Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию": названа причина
-
Матюиди назвал преемника Месси и Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" теряет двух нападающих перед матчем с "Манчестер Сити"
-
"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити"
-
Мама Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18