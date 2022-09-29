Главные новости дня: 29 сентября

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 29 сентября.

Мама Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану.

Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму.

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди, возможно, помирился со своей женой Вандой Нарой.

"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" теряет двух нападающих перед матчем с "Манчестер Сити".

Голкипер "Монако" Александр Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию".

Бывший полузащитник сборной России рассказал о походе в военкомат.

"Барселона" нацелилась на испанского таланта.

Жена футболиста сборной Бразилии шокирована его внешностью в FIFA 23.

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил престижную награду в сборной Испании.

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