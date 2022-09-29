Главные новости дня: 29 сентября

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Главные новости дня: 29 сентября

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 29 сентября.

Мама Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану.

Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму.

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди, возможно, помирился со своей женой Вандой Нарой.

"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" теряет двух нападающих перед матчем с "Манчестер Сити".

Голкипер "Монако" Александр Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию".

Бывший полузащитник сборной России рассказал о походе в военкомат.

"Барселона" нацелилась на испанского таланта.

Жена футболиста сборной Бразилии шокирована его внешностью в FIFA 23.

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил престижную награду в сборной Испании.

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Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму

Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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