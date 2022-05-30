Главные новости дня: 29 мая

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

"Спартак" выиграл Кубок России. Для "красно-белых" трофей оказался третьим при Леониде Федуне.

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев объявил об уходе из команды.

"Реал" заплатит "Челси" крупную сумму из-за Эдена Азара.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане принял решение сменить клуб.

Сандро Шварц покинул пост главного тренера московского "Динамо".

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" отремонтирует бассейн из-за Криштиану Роналду.

Определились первая и вторая корзины для жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Ноттингем Форест" вышел в АПЛ.

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