Главные новости дня: 29 мая

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Главные новости дня: 29 мая

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

"Спартак" выиграл Кубок России. Для "красно-белых" трофей оказался третьим при Леониде Федуне.

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев объявил об уходе из команды.

"Реал" заплатит "Челси" крупную сумму из-за Эдена Азара.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане принял решение сменить клуб.

Сандро Шварц покинул пост главного тренера московского "Динамо".

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" отремонтирует бассейн из-за Криштиану Роналду.

Определились первая и вторая корзины для жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Ноттингем Форест" вышел в АПЛ.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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