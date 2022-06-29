Главные новости дня: 29 июня

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 29 июня.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку перешел в "Интер".

"Спартак" впервые выиграл под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Полузащитник ПСЖ Хави Симмонс перешел в голландский клуб.

В Серии А могут ввести "Золотой матч".

Защитник "Спартака" Илья Кутепов может перейти в другой московский клуб.

"Зенит" произвел крупный обмен с "Коринтиансом".

Названа будущая зарплата Анхеля Ди Марии в "Ювентусе".

"Челси" близок к покупке Рафиньи из "Лидса".

"Боруссия" Дортмунд назвала огромную цену на полузащитника Джуда Беллингема.

Названа причина отказа "Ромы" от матча с "Барселоной" за Кубок Гампера.

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