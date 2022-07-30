Главные новости дня: 29 июля

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Главные новости дня: 29 июля

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 29 июля.

Киевское "Динамо" разгромно проиграло "Эвертону" в товарищеском матче.

Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу в Кубке Германии.

"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико". Также португалец анонсировал свое возвращение на поле.

"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, когда в клуб сможет вернуться Лионель Месси.

"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг".

"Ред Булл Зальцбург" удивил "Манчестер Юнайтед" ценой на 19-летнего таланта.

"Манчестер Сити" согласился заплатить 50 миллионов евро за воспитанника "Барселоны".

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"Эвертон" разгромил киевское "Динамо"

"Эвертон" разгромил киевское "Динамо"

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
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