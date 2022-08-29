Главные новости дня: 29 августа

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 29 августа.

"Наполи" ждет от "Манчестер Юнайтед" предложение по Криштиану Роналду.

"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Реала".

"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико".

Английские топ-клубы отказались от приобретения полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга.

"Челси" разорвал контракт с опытным хавбеком.

Результаты 2-го тура чемпионата Украины.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями.

"Шахтер" на полгода потерял основного защитника.

"Аякс" нашел замену Антони в сборной Аргентины.

"Реал Сосьедад" усилился форвардом "РБ Лейпциг".

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