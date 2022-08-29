Главные новости дня: 29 августа

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Главные новости дня: 29 августа

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 29 августа.

"Наполи" ждет от "Манчестер Юнайтед" предложение по Криштиану Роналду.

"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Реала".

"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико".

Английские топ-клубы отказались от приобретения полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга.

"Челси" разорвал контракт с опытным хавбеком.

Результаты 2-го тура чемпионата Украины.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями.

"Шахтер" на полгода потерял основного защитника.

"Аякс" нашел замену Антони в сборной Аргентины.

"Реал Сосьедад" усилился форвардом "РБ Лейпциг".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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