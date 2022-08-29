Главные новости дня: 29 августа
Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 29 августа.
"Наполи" ждет от "Манчестер Юнайтед" предложение по Криштиану Роналду.
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Реала".
"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико".
Английские топ-клубы отказались от приобретения полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга.
"Челси" разорвал контракт с опытным хавбеком.
Результаты 2-го тура чемпионата Украины.
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями.
"Шахтер" на полгода потерял основного защитника.
"Аякс" нашел замену Антони в сборной Аргентины.
"Реал Сосьедад" усилился форвардом "РБ Лейпциг".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 29 августа
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ПСЖ нацелился на защитника "Монако"
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Конте рассказал, что нужно "Тоттенхэму" для борьбы за чемпионство в АПЛ
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"Шахтер" на полгода потерял основного защитника
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Кавани перешел в "Валенсию"
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"Атлетик" одержал крупную победу в Ла Лиге
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"Рома" Моуринью продала молодого таланта в "Кремонезе"
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"Интер" надолго теряет Лукаку
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"Аякс" нашел замену Антони в сборной Аргентины
-
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" могут обменяться защитниками
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"Кристал Пэлас" предложил более 30 млн евро за таланта "Челси"
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"Вест Хэм" купил полузащитника сборной Бразилии за 43 млн евро
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"Реал Сосьедад" усилился форвардом "РБ Лейпциг"
-
"Шахтер" отказал "Эвертону" в продаже молодого таланта за 30 млн евро
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"РБ Лейпциг" отклонил суперпредложение "Челси" по Гвардиолу
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на датского таланта
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"Наполи" ждет от "МЮ" предложение по Роналду
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Реала"
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"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями
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"Вулверхэмптон" подпишет трансферную цель "Баварии" и "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18