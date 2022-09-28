Главные новости дня: 28 сентября

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 28 сентября.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет покинуть клуб. При этом в "Барселоне" оценили вероятность возвращения аргентинца.

Президент саудовского клуба рассказал о несостоявшемся переходе Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-3 в списке лучших бомбардиров сборных.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании.

В сборной Украины определились с приоритетом на замену главному тренеру.

"Ньюкасл" согласовал трансфер австралийского таланта.

Сестра Роналду отреагировала на критику португальских фанатов в адрес Криштиану.

Экс-игрок "Реала" дал неожиданный совет Криштиану Роналду.

"Ньюкасл" включился в борьбу за хавбека "Реала".

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