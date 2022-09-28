Главные новости дня: 28 сентября

Теги лионель мессикриштиану роналдуукраинапсж

Главные новости дня: 28 сентября

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 28 сентября.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет покинуть клуб. При этом в "Барселоне" оценили вероятность возвращения аргентинца.

Президент саудовского клуба рассказал о несостоявшемся переходе Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-3 в списке лучших бомбардиров сборных.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании.

В сборной Украины определились с приоритетом на замену главному тренеру.

"Ньюкасл" согласовал трансфер австралийского таланта.

Сестра Роналду отреагировала на критику португальских фанатов в адрес Криштиану.

Экс-игрок "Реала" дал неожиданный совет Криштиану Роналду.

"Ньюкасл" включился в борьбу за хавбека "Реала".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов