Главные новости дня: 28 сентября
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 28 сентября.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет покинуть клуб. При этом в "Барселоне" оценили вероятность возвращения аргентинца.
Президент саудовского клуба рассказал о несостоявшемся переходе Криштиану Роналду.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-3 в списке лучших бомбардиров сборных.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании.
В сборной Украины определились с приоритетом на замену главному тренеру.
"Ньюкасл" согласовал трансфер австралийского таланта.
Сестра Роналду отреагировала на критику португальских фанатов в адрес Криштиану.
Экс-игрок "Реала" дал неожиданный совет Криштиану Роналду.
"Ньюкасл" включился в борьбу за хавбека "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18