Главные новости дня: 28 июня
Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 28 июня.
"Монако" усилился нападающим "Ливерпуля".
Полузащитник "Реала" Тони Кроос может завершить карьеру через год.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет перейти в "Интер".
Полузащитника "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо.
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 игроками.
У ПСЖ проблема с увольнением главного тренера Маурисио Почеттино.
"Челси" может купить украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко,
"Тоттенхэм" и "Эвертон" могут совершить обмен форвардами.
Стало известно, почему полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не хочет возвращаться в Россию.
"Бавария" увеличила цену на польского нападающего Роберта Левандовски.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 28 июня
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"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ
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Названа причина отказа Мозеса возвращаться в "Спартак"
-
"Бавария" повысила цену на Левандовски
-
"Ньюкасл" купил голландского защитника
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Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника
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ПСЖ пока не удается уволить Почеттино
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"Севилья" готова заплатить 20 млн евро за хавбека "Лацио"
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"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" обмен форвардами
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"Реал" может купить полузащитника сборной Англии
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Куман жестко раскритиковал "Барселону"
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Зинченко может перейти в "Челси"
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"Фенербахче" может купить форварда "Реала"
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"Ювентус" интересуется итальянским талантом
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Англия вышла в финал юношеского чемпионата Европы
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Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 футболистами
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"Бавария" выбрала лучшего игрока минувшего сезона
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Баринов имеет два предложения от клубов РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18