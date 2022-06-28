Главные новости дня: 28 июня

Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 28 июня.

"Монако" усилился нападающим "Ливерпуля".

Полузащитник "Реала" Тони Кроос может завершить карьеру через год.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет перейти в "Интер".

Полузащитника "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо.

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 игроками.

У ПСЖ проблема с увольнением главного тренера Маурисио Почеттино.

"Челси" может купить украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко,

"Тоттенхэм" и "Эвертон" могут совершить обмен форвардами.

Стало известно, почему полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не хочет возвращаться в Россию.

"Бавария" увеличила цену на польского нападающего Роберта Левандовски.

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