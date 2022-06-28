Главные новости дня: 28 июня

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Главные новости дня: 28 июня

Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 28 июня.

"Монако" усилился нападающим "Ливерпуля".

Полузащитник "Реала" Тони Кроос может завершить карьеру через год.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет перейти в "Интер".

Полузащитника "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 игроками.

У ПСЖ проблема с увольнением главного тренера Маурисио Почеттино.

"Челси" может купить украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко,

"Тоттенхэм" и "Эвертон" могут совершить обмен форвардами.

Стало известно, почему полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не хочет возвращаться в Россию.

"Бавария" увеличила цену на польского нападающего Роберта Левандовски.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Бавария" повысила цену на Левандовски

"Бавария" повысила цену на Левандовски

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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