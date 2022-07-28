Главные новости дня: 28 июля

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 28 июля.

"Барселона" объявила о переходе защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде.

"Ливерпуль" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.

"Атлетико" купил защитника сборной Аргентины.

Четыре страны собираются совместно провести ЧМ-2030.

Один из лидеров сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре.

ЦСКА купил чилийского полузащитника и сербского хавбека.

Стало известно, почему португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб.

"Манчестер Юнайтед" отказался платить 100 млн евро за форварда "Аякса".

"Милан" близок к покупке хавбека "Челси" Хакима Зиеша за небольшую сумму.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net