Главные новости дня: 28 июля

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Главные новости дня: 28 июля

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 28 июля.

"Барселона" объявила о переходе защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде.

"Ливерпуль" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.

"Атлетико" купил защитника сборной Аргентины.

Четыре страны собираются совместно провести ЧМ-2030.

Один из лидеров сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре.

ЦСКА купил чилийского полузащитника и сербского хавбека. 

Стало известно, почему португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб.

"Манчестер Юнайтед" отказался платить 100 млн евро за форварда "Аякса".

"Милан" близок к покупке хавбека "Челси" Хакима Зиеша за небольшую сумму.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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