Главные новости дня: 28 августа

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Главные новости дня: 28 августа

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 августа.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" переиграл "Вулверхэмптон". Результаты 4-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" разнесла "Вальядолид", "Реал" победил "Эспаньол".

Результаты 4-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Аталанта" с трудом обыграла "Верону". Результаты 4-го тура Серии А.

В чемпионате Франции "Монпелье" забил семь голов "Бресту", ПСЖ и "Монако" сыграли вничью. Результаты 4-го тура Лиги 1 доступны по ссылке.

В чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Кривбасса", "Днепр-1" неожиданно разгромил киевское "Динамо".

В чемпионате Нидерландов "Аякс" справился с "Утрехтом", ПСВ разорвал "Эксельсиор". Все результаты 4-го тура Эредивизии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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