Главные новости дня: 28 августа

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 августа.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" переиграл "Вулверхэмптон". Результаты 4-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" разнесла "Вальядолид", "Реал" победил "Эспаньол".

Результаты 4-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Аталанта" с трудом обыграла "Верону". Результаты 4-го тура Серии А.

В чемпионате Франции "Монпелье" забил семь голов "Бресту", ПСЖ и "Монако" сыграли вничью. Результаты 4-го тура Лиги 1 доступны по ссылке.

В чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Кривбасса", "Днепр-1" неожиданно разгромил киевское "Динамо".

В чемпионате Нидерландов "Аякс" справился с "Утрехтом", ПСВ разорвал "Эксельсиор". Все результаты 4-го тура Эредивизии.

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