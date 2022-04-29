Главные новости дня: 28 апреля

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 апреля.

Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. "РБ Лейпциг" победил "Рейнджерс", "Вест Хэм" проиграл "Айнтрахту".

Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Конференций. "Лестер" и "Рома" сыграли вничью, "Фейеноорд" обыграл "Марсель".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" победителя не выявили.

"Барселона" определилась с предложением по трансферу нападающего "Баварии" Роберту Левандовски.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд занял первое место в рейтинге лучших футболистов в мире возрастом до 21 года по версии ESPN.

ПСЖ назвал цену на бразильского нападающего Неймара.

"Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в ближайшее время возглавит сборную Австрии.

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