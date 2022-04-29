Главные новости дня: 28 апреля

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Главные новости дня: 28 апреля

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 апреля.

Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. "РБ Лейпциг" победил "Рейнджерс", "Вест Хэм" проиграл "Айнтрахту".

Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Конференций. "Лестер" и "Рома" сыграли вничью, "Фейеноорд" обыграл "Марсель".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" победителя не выявили.

"Барселона" определилась с предложением по трансферу нападающего "Баварии" Роберту Левандовски.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд занял первое место в рейтинге лучших футболистов в мире возрастом до 21 года по версии ESPN.

ПСЖ назвал цену на бразильского нападающего Неймара.

"Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в ближайшее время возглавит сборную Австрии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Рангник возглавил европейскую сборную

Рангник возглавил европейскую сборную

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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