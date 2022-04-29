Главные новости дня: 28 апреля
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 апреля.
Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. "РБ Лейпциг" победил "Рейнджерс", "Вест Хэм" проиграл "Айнтрахту".
Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Конференций. "Лестер" и "Рома" сыграли вничью, "Фейеноорд" обыграл "Марсель".
В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" победителя не выявили.
"Барселона" определилась с предложением по трансферу нападающего "Баварии" Роберту Левандовски.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд занял первое место в рейтинге лучших футболистов в мире возрастом до 21 года по версии ESPN.
ПСЖ назвал цену на бразильского нападающего Неймара.
"Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в ближайшее время возглавит сборную Австрии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18