Главные новости дня: 27 сентября

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 27 сентября.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Испания обыграла Португалию и вышла в "финал четырех". Украина сыграла вничью с Шотландией и не сумела выйти в Лигу А. Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций УЕФА.

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Туниса.

Сборная Украины разгромила сборную Словакии и пробилась на молодежный чемпионат Европы. Видеообзор матча.

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике может перейти в другой клуб Ла Лиги.

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