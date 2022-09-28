Главные новости дня: 27 сентября

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Главные новости дня: 27 сентября

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 27 сентября.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Испания обыграла Португалию и вышла в "финал четырех". Украина сыграла вничью с Шотландией и не сумела выйти в Лигу А. Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций УЕФА.

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Туниса.

Сборная Украины разгромила сборную Словакии и пробилась на молодежный чемпионат Европы. Видеообзор матча.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал условие для возвращения в "Барселону".

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может перейти в другой клуб Ла Лиги.

Аргентинский тренер Сантьяго Солари вернется в мадридский "Реал".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Определились полуфиналисты Лиги наций

Определились полуфиналисты Лиги наций

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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