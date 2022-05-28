Главные новости дня: 27 мая

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 27 мая.

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в "Челси".

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, скорее всего, покинет клуб летом.

ПСЖ может подписать форварда "Арсенала" Николя Пепе.

"Тоттенхэм" выиграл борьбу за хавбека "Интера" Ивана Перишича.

"Вест Хэм" не выкупит у "Спартака" полузащитника Алекса Крала.

"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса".

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказал клубу в продлении контракта.

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн победил известного ведущего в настольный футбол.

Нападающий "Зенита" Артема Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб АПЛ.

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