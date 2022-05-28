Главные новости дня: 27 мая
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 27 мая.
Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в "Челси".
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, скорее всего, покинет клуб летом.
ПСЖ может подписать форварда "Арсенала" Николя Пепе.
"Тоттенхэм" выиграл борьбу за хавбека "Интера" Ивана Перишича.
"Вест Хэм" не выкупит у "Спартака" полузащитника Алекса Крала.
"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса".
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказал клубу в продлении контракта.
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн победил известного ведущего в настольный футбол.
Нападающий "Зенита" Артема Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб.
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб АПЛ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 мая
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Агуэро оценил переход Холанда в "Манчестер Сити"
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Куман высказался о своем уходе из "Барселоны"
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Кейн победил известного ведущего в настольный футбол (видео)
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Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Мане в "Баварию"
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Клопп высказался о переносе финала Лиги чемпионов из России
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"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель "Милана"
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Руководитель "Зенита" высказался о ситуации с вратарями команды
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Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб
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Ярмоленко может остаться в АПЛ
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В "Зените" высказались о будущем легионеров в клубе
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Ньюкасла"
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Источник: "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Перишича
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Неймар может перейти в топ-клуб АПЛ
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Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру
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ЦСКА нацелился на российского африканца из ФНЛ
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ПСЖ может подписать форварда "Арсенала"
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Кессье ярко попрощался с "Миланом"
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Агуэро оценил игру Месси за ПСЖ
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Дембеле ответил "Барселоне" отказом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18