Главные новости дня: 27 мая

Теги неймарчелсиандрей ярмоленкоусман дембелебарселона

Главные новости дня: 27 мая

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 27 мая.

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в "Челси".

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, скорее всего, покинет клуб летом.

ПСЖ может подписать форварда "Арсенала" Николя Пепе.

"Тоттенхэм" выиграл борьбу за хавбека "Интера" Ивана Перишича.

"Вест Хэм" не выкупит у "Спартака" полузащитника Алекса Крала.

"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса".

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказал клубу в продлении контракта.

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн победил известного ведущего в настольный футбол.

Нападающий "Зенита" Артема Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб АПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Кейн победил известного ведущего в настольный футбол (видео)

Кейн победил известного ведущего в настольный футбол (видео)

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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